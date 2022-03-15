Зараз ситуація з військової точки зору стабільна та на користь України, – керівник Центру військово-правових досліджень

"Що більш, якщо російські війська будуть відступати, то на Півночі, на території Білорусі їх чекають загони кадирівців, які можуть гнати окупантів назад під загрозою розстрілу. Це абсолютно ганебна сталінська практика часів Другої світової", – сказав експерту етері Espreso.TV.



Мусієнко додав, що ворог не відмовився від своєї ідеї завдати шкоди мирним українським містам.



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"Сьогодні протягом дня, так і за минулу добу завдали шалені удари. Проте за всіма напрямками, де ворог намагався просуватись, ЗСУ дають гідну відсіч. Сьогодні є успіхи щодо Києва, було встановлено ті об’єкти, з яких велись атаки деяких районів столиці за попередню добу. Ці об’єкти були ліквідовані. Так само встановлюється, де безпосередньо противним може зосереджувати свою артилерію та дуже оперативно її намагаються ліквідувати. Особливо це стосується засобів реактивної артилерії", – сказав він.



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Також Мусієнко наголосив, що з військової точки зору ситуація стабільна та на користь України: "Росія не може реалізувати свої “плани перемоги”. Що більше, у них залишаються проблеми з постачанням усього".



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