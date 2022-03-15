Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Зараз ситуація з військової точки зору стабільна та на користь України, – керівник Центру військово-правових досліджень
Ексклюзив

Зараз ситуація з військової точки зору стабільна та на користь України, – керівник Центру військово-правових досліджень

15 березня, 2022 вiвторок
19:51
війна з Росією Мусієнко

Олександр Мусієнко наголосив, в окупантів є певний острах кудись просуватись, вони розуміють, що на підходах до столиці їх зустріне оборона

"Що більш, якщо російські війська будуть відступати, то на Півночі, на території Білорусі їх чекають загони кадирівців, які можуть гнати окупантів назад під загрозою розстрілу. Це абсолютно ганебна сталінська практика часів Другої світової", – сказав експерту  етері Espreso.TV. 

Мусієнко додав, що ворог не відмовився від своєї ідеї завдати шкоди мирним українським містам.

Читайте також: Путін підвів Пекін: Україну не вдалось взяти за 2 дні, – політичний експерт Володимир Омелян

"Сьогодні протягом дня, так і за минулу добу завдали шалені удари. Проте за всіма напрямками, де ворог намагався просуватись, ЗСУ дають гідну відсіч. Сьогодні є успіхи щодо Києва, було встановлено ті об’єкти, з яких велись атаки деяких районів столиці за попередню добу. Ці об’єкти були ліквідовані. Так само встановлюється, де безпосередньо противним може зосереджувати свою артилерію та дуже оперативно її намагаються ліквідувати. Особливо це стосується засобів реактивної артилерії", – сказав він.

Читайте також: "Окупанти шукають людей серед місцевих для роботи в окупаційних силових органах", – депутатка Херсонської міськради про ситуацію в місті

Також Мусієнко наголосив, що з військової точки зору ситуація стабільна та на користь України: "Росія не може реалізувати свої “плани перемоги”. Що більше, у них залишаються проблеми з постачанням усього".

Читайте також: "У селах люди зустрічають противника і починають бити його ще на підході до міста", - керівник оборони Миколаєва

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
ЗСУ
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Антониу Гутерреш
14 березня, 2022 понедiлок
Генсек ООН вважає можливою перспективу ядерного конфлікту
Ілон Маск
14 березня, 2022 понедiлок
Ілон Маск викликав Путіна на поєдинок
14 березня, 2022 понедiлок
"Для "русскоязичного міра" Бог вам подарував Росію": Княжицький відповів Латиніній, яка назвала Київ зосередженням російськомовної демократичності
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.25
    Купівля 29.25
    Продаж 30.2
  • EUR
    Купівля 32.3
    Продаж 33.45
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
15 березня
20:09
МВС скоротило кількість блокпостів до 1,5 тис.
20:04
Столтенберг призначив екстрений саміт лідерів країн НАТО на 24 березня
19:48
патріарх Московський Кирил
"Його заяви - особистий гріх": 15 єпархій УПЦ (МП) перестали поминати патріарха РПЦ Кирила
19:43
Головна мета нападу Росії – це знищити український народ, – Зеленський
19:36
Канада
РФ ввела санкції проти прем'єра Канади та ще 313 чиновників
19:29
Окупанти втекли з Бучі
Окупанти втекли з Бучі, залишивши по собі військову техніку у дворах. Відео
19:27
Зеленський
Зеленський: ми кажемо, дайте нам літаки, а у відповідь лиш чуємо "ось-ось, вже скоро"
19:25
Шмигаль
Нова податкова система в Україні запрацює вже цього тижня, - Шмигаль
19:23
окупант
Окупанти під Черніговом розстріляли трьох підлітків з БМП, - Денісова
19:15
Ексклюзив
Павло Клімкін
"Ядерну парасольку" Україні необхідно утворювати зі Штатами, – Клімкін
18:55
Рада Європи
Росія виходить із Ради Європи
18:53
Андрій Єрмак
"Вважаємо призупинення безвізу для громадян України недружнім кроком": Єрмак відреагував на рішення Ізраїлю
18:33
Ексклюзив
ворожі вертольоти
Наша артилерія знищила 15 гелікоптерів окупанта, ЗСУ відбивають населені пункти, - Костенко про ситуацію на Миколаївщині
18:30
прибиральник
У Росії закликають блогерів, які втратили роботу, працевлаштовуватися прибиральниками
18:23
Ексклюзив
Київ обстріл
Це не хаотичні обстріли, а планомірне знищення української нації, - Кузик
18:23
Донецьк
Незважаючи на заяви окупантів: "Точку-У" по Донецьку запустила Росія, - СІТ
18:17
На Херсонщині зникло уже двоє журналістів: рідні розповіли подробиці
18:12
П'єр Закжевський
Fox News підтвердив смерть свого кореспондента в Україні. Разом з ним загинула українська журналістка
18:11
НАТО
Україна візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО 16 березня
18:10
Ексклюзив
Буча
"Із 5-го березня Буча фактично окупована і блокована росіянами, деякі містяни не знають про евакуацію", - депутатка міськради
18:07
Ексклюзив
ЗСУ
"Окупанти шукають людей серед місцевих для роботи в окупаційних силових органах", – депутатка Херсонської міськради про ситуацію в місті
17:54
АЗС
Найближчим часом пальне має подешевшати, - Держспецзв'язок
17:53
У Святошинському районі Києва загасили пожежу, спричинену російськими обстрілами: троє людей загинули, ще п'ятеро травмувалися
17:46
евакуація
Рада визначила обставини, які звільняють від військової служби
17:43
Байден путин
Росія ввела персональні санкції проти Байдена та співробітників його адміністрації
17:29
Ілля Кива
Киву позбавили мандата народного депутата
17:26
grn
Виплата стипендій, зарплати вчителям, місця проживання: Рада ухвалила законопроєкт про держгарантії для освітян та тих, хто здобуває освіту
17:25
яхта "Lady Anastasia"
На Мальорці арештували яхту російського олігарха, яку раніше затопив український моряк
17:15
Лукашенко
Лукашенко заявив, що по Білорусі вдарили ракетою, але вступати у війну вони не будуть, бо їм "нічого там робити"
17:07
На Луганщині ЗСУ знищили російські танки й БМП разом з екіпажами, - Генштаб ЗСУ
17:07
Олексій Данілов
Україна має вступити в оборонний союз з країною, яка має ядерну зброю, - Данілов
17:05
Колона російської техніки тікає від Миколаєва до Херсона, – голова ОВА
16:57
Michelin
Всесвітньо відомий виробник шин Michelin припиняє роботу в Росії
16:57
Янез Янша
"Кожен шлях в Україні - це європейський шлях": прем'єр Словенії з нагоди візиту до Києва
16:52
ворожа техніка
Українська артилерія знищила 5 російських "Градів"
16:49
Канада
Канада запровадила санкції проти російських посадовців через їхнє сприяння війні РФ проти України
16:41
Олександр Павлюк
Герой України, командуючий ООС Олександр Павлюк став головою Київської ОВА
16:38
ракети рф
Розвідка опублікувала імена військових зенітно-ракетного полку РФ, які обстрілюють українські міста
16:38
Шмигаль
"Революційне рішення": Парламент підтримав урядовий проєкт податкової реформи, - Шмигаль
16:28
Обстріл телевежі у Рівному
Обстріл телевежі у Рівному: кількість загиблих зросла до 20 людей
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV