"Окупанти шукають людей серед місцевих для роботи в окупаційних силових органах", – депутатка Херсонської міськради про ситуацію в місті
Оксана Погомій зауважила, що окупанти ходять хаотично по місту, заходять в будинки, шукають зброю
"Також російські війська ходять по області там, де були бої, шукають хлопців. В самому Херсоні спокійно, орків тут мало", – сказала вона в етері Espreso.TV.
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Депутатка зауважила: "Зараз окупанти ходять по Херсону по списках пенсіонерів, які раніше працювали в органах, вони пропонують цим пенсіонерам працювати за оплату на окупаційну владу. Поки що я не чула про випадки, що люди погоджувались. В Новій Каховці окупанти вже вивішують оголошення про потребу в кадрах до окупаційної поліції".
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