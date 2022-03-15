"Окупанти шукають людей серед місцевих для роботи в окупаційних силових органах", – депутатка Херсонської міськради про ситуацію в місті

"Також російські війська ходять по області там, де були бої, шукають хлопців. В самому Херсоні спокійно, орків тут мало", – сказала вона в етері Espreso.TV.



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Депутатка зауважила: "Зараз окупанти ходять по Херсону по списках пенсіонерів, які раніше працювали в органах, вони пропонують цим пенсіонерам працювати за оплату на окупаційну владу. Поки що я не чула про випадки, що люди погоджувались. В Новій Каховці окупанти вже вивішують оголошення про потребу в кадрах до окупаційної поліції".



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