Мінінфраструктури пропонує дозволити імпорт та виробництво в Україні водневих автомобілів
Міністерство інфраструктури розробило проєкт наказу щодо розвитку в Україні виробництва водневих автомобілів
Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.
Згідно з повідомленням, команда відомства розробила проєкт наказу, який запроваджує можливість розвитку в Україні транспортних засобів, які працюють на водні. Документ також передбачає відтермінування до 2025 року деяких конструктивних вимог до транспортних засобів, що пов'язано з попереднім перенесенням впровадження стандартів ЄВРО-6 Верховною Радою України.
Зазначається, що документ дозволить запровадити не лише можливість імпорту водневих автомобілів, але і налагодити їх виробництво в Україні.
Крім того, проєкт наказу покращує нормативно-правову базу галузі, оскільки наразі в Україні відсутні вимоги до водневого транспорту, зокрема, до електричних автомобілів на водневих елементах.
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