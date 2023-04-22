Міністр оборони Італії закликав Україну та РФ до переговорів за посередництва Китаю
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив переконання, що Китай здатен стати посередником у переговорах між Україною та Росією
Про це Крозетто розповів у інтерв'ю La Stampa.
За його словами, Італія докладає зусиль, аби гарантувати Україні право захищатися та водночас робить все, аби всадити Москву та Київ за стіл переговорів.
"Єдине, що ми можемо спробувати зробити - це не закінчити війну, а припинити зіткнення і постаратися посадити за один стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним. Всі чудово підливають бензин у вогонь, але немає жодного пожежника. Нам потрібні пожежники у світі, в якому ООН, яка має цим займатися, втратила таку функцію", - сказав Крозетто.
Він висловив переконання, що посередником у переговорах між Україною та РФ здатен виступити Китай.
"Чи може це бути Китай? Він має бути співрозмовником за мирним столом. Це одне з питань, яке ми повинні поставити собі в Італії та в Європі", - додав Крозетто.
- 6 квітня лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном закликав якнайшвидше розпочати мирні переговори щодо України.
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