Міністр оборони Італії закликав Україну та РФ до переговорів за посередництва Китаю

Про це Крозетто розповів у інтерв'ю La Stampa.

За його словами, Італія докладає зусиль, аби гарантувати Україні право захищатися та водночас робить все, аби всадити Москву та Київ за стіл переговорів.

"Єдине, що ми можемо спробувати зробити - це не закінчити війну, а припинити зіткнення і постаратися посадити за один стіл двох співрозмовників, які не розмовляють один з одним. Всі чудово підливають бензин у вогонь, але немає жодного пожежника. Нам потрібні пожежники у світі, в якому ООН, яка має цим займатися, втратила таку функцію", - сказав Крозетто.

Він висловив переконання, що посередником у переговорах між Україною та РФ здатен виступити Китай.

"Чи може це бути Китай? Він має бути співрозмовником за мирним столом. Це одне з питань, яке ми повинні поставити собі в Італії та в Європі", - додав Крозетто.