Міністр оборони Ізраїлю поділився деталями стосовно перемир'я з ХАМАС

Про це повідомляє Haaretz.

За словами Галланта, бойові дії триватимуть щонайменше два місяці після тимчасового перемир’я.

"Це буде короткий перепочинок, після якого інтенсивні бої продовжаться. Очікується ще щонайменше два місяці боїв", - сказав міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант.

Він також наголосив, що продовжувати бої необхідно для звільнення заручників. Галлант впевнений, що ХАМАС не відпустить їх без тиску.

Перемир'я в Газі

Режим припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС набуде чинності в п'ятницю, 24 листопада, о 07:00 ранку, звільнення заручників почнеться о 16:00.

За словами представника Міністерства закордонних справ Катару Маджеда Аль-Ансарі, буде звільнено тринадцять жінок і дітей. Він сказав, що очікується, що Ізраїль у відповідь звільнить палестинських в'язнів.

Угода погоджена після переговорів за посередництва Катару, Єгипту та США. Вона включатиме відвідування Червоним Хрестом заручників і доставку їм ліків. Це також означало б, що сотням вантажівок, що перевозять гуманітарні, медичні вантажі та пальне, буде дозволено в'їхати до Гази, тоді як Ізраїль припинить усі повітряні місії над південною частиною Гази та збереже щоденне шестигодинне вікно без польотів на півночі.