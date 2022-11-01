Про це повідомляє Anadolu.

Турецька агенція зазначає, що Хулусі Акар у телефонних розмовах з Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим підкреслив важливість продовження дії угоди щодо "зернового коридору" у Чорному морі, після того, як Росія заявила про вихід з неї.

"Акар підкреслив значущість збереження дії "зернової угоди", яка дозволила безпечно експортувати нужденним вже понад 10 млн тонн продукції, що внесло ваговий внесок в усунення всесвітньої продовольчої кризи", - йдеться у повідомленні.

Він також наголосив, що ініціативу "зернової угоди" та умови ведення бойових дій необхідно чітко розділяти.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті.

Україна, ООН і Туреччина заявили, що попри позицію РФ, "зернова угода" залишається чинною.

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