Міністр оборони Туреччини у розмові з Резніковим заявив про важливість збереження "зернової угоди"
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим та заявив про важливість продовження експорту зерна з українських портів
Про це повідомляє Anadolu.
Турецька агенція зазначає, що Хулусі Акар у телефонних розмовах з Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури України Олександром Кубраковим підкреслив важливість продовження дії угоди щодо "зернового коридору" у Чорному морі, після того, як Росія заявила про вихід з неї.
"Акар підкреслив значущість збереження дії "зернової угоди", яка дозволила безпечно експортувати нужденним вже понад 10 млн тонн продукції, що внесло ваговий внесок в усунення всесвітньої продовольчої кризи", - йдеться у повідомленні.
Він також наголосив, що ініціативу "зернової угоди" та умови ведення бойових дій необхідно чітко розділяти.
- Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через атаку дронів у Севастопольській бухті.
- Україна, ООН і Туреччина заявили, що попри позицію РФ, "зернова угода" залишається чинною.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе