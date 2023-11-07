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Головна Спорт Міністр спорту Гутцайт втратить свою посаду, - нардеп Железняк

Міністр спорту Гутцайт втратить свою посаду, - нардеп Железняк

7 листопада, 2023 вiвторок
19:21
Спорт Вадим Гутцайт

Чинний керівник Міністерства молоді і спорту Вадима Гутцайта невдовзі буде відправлений у відставку

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Коротше звільнять Міністра спорту - Вадима Гутцайта. Він, до речі, є фехтувальником. Навіть олімпійським чемпіоном з цього виду спорту був", - написав Железняк.

Гутцайт очолив Міністерство молоді та спорту у березні 2020 року.

Зміни в українському уряді також анонсував Давид Арахамія. 

  • На початку жовтня президент НОК України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха щодо визнання олімпійським комітетом РФ "організацій" з окупованих українських територій.
Суспільство
Україна
Кабмін
політика
фехтування
уряд Шмигаля
Ярослав Железняк
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