Міністр спорту Гутцайт втратить свою посаду, - нардеп Железняк

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Коротше звільнять Міністра спорту - Вадима Гутцайта. Він, до речі, є фехтувальником. Навіть олімпійським чемпіоном з цього виду спорту був", - написав Железняк.

Гутцайт очолив Міністерство молоді та спорту у березні 2020 року.

Зміни в українському уряді також анонсував Давид Арахамія.