Міністр спорту Гутцайт втратить свою посаду, - нардеп Железняк
Чинний керівник Міністерства молоді і спорту Вадима Гутцайта невдовзі буде відправлений у відставку
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Коротше звільнять Міністра спорту - Вадима Гутцайта. Він, до речі, є фехтувальником. Навіть олімпійським чемпіоном з цього виду спорту був", - написав Железняк.
Гутцайт очолив Міністерство молоді та спорту у березні 2020 року.
Зміни в українському уряді також анонсував Давид Арахамія.
- На початку жовтня президент НОК України, міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт звернувся до президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха щодо визнання олімпійським комітетом РФ "організацій" з окупованих українських територій.
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