Про це міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн сказав у вітальному слові на зустрічі міністрів юстиції країн "Групи семи" у вівторок, інформує пресслужба Мінюсту Німеччини.

"З урахуванням того, що ми робимо сьогодні, рішення про реалізацію Північного потоку-2 після анексії Криму в 2014 році було внеском Німеччини у розв'язання війни в Україні. Вважаю, що наш обов'язок – дивитися правді в очі і робити з неї правильні висновки", – заявив він.

Цитата Бушманна була також поширена на сторінці міністерства юстиції Німеччини у Twitter.

Глава німецького Мін’юсту не вперше публічно критикує рішення про будівництво Північного потоку-2. У жовтні він висловив думку, що політика Ангели Меркель після анексії Криму значною мірою призвела до війни в Україні.

Німеччина лише за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну скасувала сертифікацію Північного потоку-2, а німецька влада не раз наголошувала, що відновлювати роботу трубопроводу не буде.

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