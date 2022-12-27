Про це заявив міністр культури Олександр Ткаченко в ефірі національного телемарафону.

"Дійсно, спливає угода про оренду Успенського та Трапезного храмів у Верхній Лаврі. Відповідно до нас звернувся директор заповідника щодо інформування цього питання. Ми, на виконання указу президента щодо перевірки стану справ використання майна Лаври, будемо рекомендувати таку угоду не продовжувати", – розповів Ткаченко.

За його словами, було створено міжвідомчу урядову комісію щодо використання майна Лаври, тому поки триватиме перевірка, ці приміщення не використовуватимуть.

"З огляду на те, що на Верхній Лаврі закінчується термін оренди, до того моменту, поки перевірка не буде завершена, таке використання унеможливлюється. Щодо іншого майна – є угоди, які тривають і поки що будуть продовжені до завершення такої перевірки", – сказав міністр.

Щодо майбутнього приміщень Нижньої Лаври Ткаченко нагадав, що у 2013 році з УПЦ (МП) була укладена безстрокова угода.

"Але є указ і міжвідомча комісія, нам доведеться перевірити, чи не було там порушень і з огляду на це ухвалювати рішення", – пояснив міністр.

Нагадаємо, напередодні намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) заявив, що УПЦ (МП) не змогла продовжити оренду для користування Трапезним і Успенським соборами. Директор державного заповідника "Києво-Печерська лавра" повідомив йому, що 31 числа закінчується термін оренди двох соборів. Намісник Павло звернувся до президента України з проханням залишити ці приміщення за УПЦ (МП).

КСУ сьогодні, 27 грудня, визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ Московського патріархату змінити назву таким чином, аби вона вказувала на її приналежність Росії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb