Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) звернувся до президента України з проханням залишити Успенський та Трапезний собори за УПЦ (МП)

Відеозвернення Павла опублікували на Youtube-каналі Києво-Печерської Лаври.

Як розповів митрополит Павло, 26 грудня директор державного заповідника "Києво-Печерська лавра" повідомив йому, що 31 числа закінчується термін оренди Успенського та Трапезного соборів на території Верхньої Лаври.

"Вже 1 січня ми не маємо права переступати пороги Трапезного і Успенського соборів. Нас ніхто не сповістив письмово хоча б за місяць, у нас на руках довгострокові договори оренди, ми служили до війни щодня", — поскаржився намісник Лаври.

Він закликав Зеленського прийти до Лаври, щоб переконатися "на власні очі, скільки вірян приходять на богослужіння у недільний чи святковий день".

Нагадаємо, 13 листопада стало відомо, що в одному з храмів Києво-Печерської лаври, під час служби славиться країна-агресор. Цей факт перевіряли центральні органи влади та правоохоронці.

Згодом намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) визнав, що в одному з храмів обителі парафіяни співали пісню про Росію.

А Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження за фактом події в одному з храмів Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

22 листопада СБУ провела обшуки у Києво-Печерській лаврі. Також обшуки проводились у храмах та монастирях УПЦ (МП) по всій Україні, під час яких було знайдено чимало доказів зв'язків з Росією та антиукраїнські матеріали.

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