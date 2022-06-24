Мінкульт планує створити "білий список" артистів з РФ, музику яких дозволять слухати публічно

Про це розповів заступник міністра культури та інформаційної політики з питань євроінтеграції Тарас Шевченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

За його словами, до "білого списку" можуть увійти виконавці, які підтримали Україну та засудили російську агресію.

"Будемо дивитися, як працюватиме "білий список", оскільки для певних російських виконавців є можливість зберегтися в українському просторі, якщо вони потраплять до нього. Якщо вони підтримували Україну, засуджували агресію", - сказав заступник міністра.

Верховна Рада підтримала законопроєкти про заборону російської музики та книг.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що "хороші росіяни" не несуть загрози для України.