Міноборони Британії показало, як українські військові вчаться працювати із бронетехнікою

Відео британське міноборони публікує у своєму Twitter.

"Зустрічайте українських військових, які брали участь у навчаннях із керування бронетехнікою на початку цього року. Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від Кремля", – пишуть вони.

Українські військові ударами високоточної та далекобійної американської ракетної системи знищили майже всіх заступників 106-ї повітряно-десантної дивізії армії Росії.