Міноборони Британії показало, як українські військові вчаться працювати із бронетехнікою
Міністерство оборони Великої Британії показало навчання українських військових роботі із бронетехнікою
Відео британське міноборони публікує у своєму Twitter.
"Зустрічайте українських військових, які брали участь у навчаннях із керування бронетехнікою на початку цього року. Програма під керівництвом Великої Британії дозволяє українським силам посилити свій опір, продовжуючи захищати свою країну від Кремля", – пишуть вони.
- Українські військові ударами високоточної та далекобійної американської ракетної системи знищили майже всіх заступників 106-ї повітряно-десантної дивізії армії Росії.
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