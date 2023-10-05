Міноборони має ще 167 тис. прийнятих не за стандартом курток, їх видаватимуть військовим на зиму, - волонтерка Ярова

Про це розповіла членкиня Антикорупційної ради МОУ та заступниця голови колегіальної комісії з тилового забезпечення Дана Ярова в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, в Міноборони залишилось ще 167 тис. курток і вони будуть видаватись взимку нашій армії. Варто зауважити, що вони прийняті не по стандартах, які затверджені Міноборони щодо зимового одягу, а прийняті по робочому взірцю", - зазначила Ярова.

Волонтерка вже отримала фото курток та штанів від військових з фронту.

"Я бачу, що це одяг турецької якості. На жаль, наша армія буде ще отримувати цю неякісну продукцію. Але ці півмільйона курток і штанів зимової форми, які ми проторгували завдяки тому, що зекономили на харчуванні, приймаються згідно еталонного взірця, і вони належної якості", - додала членкиня Антикорупційної ради МОУ.

Вона згадала про ситуацію, в якій звинувачували Олексія Резнікова.

"Я відзразу дистанціювалась від процесу, бо процесуально це тупікова ситуація. Одна сторона заснована тим, хто зараз знаходиться бігах, йому висунута підозра. Інша сторона цього процесу, це Шаповалов і Хмельницький, які підписували договори зі сторони Міноборони. Заступник екс-міністра Резнікова і начальник департаменту державних закупівель знаходяться під таємницею слідства. Наскільки відомо, їм вже вручено по три підозри. Але поки таємниця слідства не закінчиться, згідно ККУ, ніякої інформації ми не отримаємо. Тобто юридично ця ситуація тупікова", - пояснила Ярова.