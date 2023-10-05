Міноборони має ще 167 тис. прийнятих не за стандартом курток, їх видаватимуть військовим на зиму, - волонтерка Ярова
Міноборони взимку буде видавати ЗСУ неякісний одяг, який ще залишився на складах
Про це розповіла членкиня Антикорупційної ради МОУ та заступниця голови колегіальної комісії з тилового забезпечення Дана Ярова в етері телеканалу "Еспресо".
"На жаль, в Міноборони залишилось ще 167 тис. курток і вони будуть видаватись взимку нашій армії. Варто зауважити, що вони прийняті не по стандартах, які затверджені Міноборони щодо зимового одягу, а прийняті по робочому взірцю", - зазначила Ярова.
Волонтерка вже отримала фото курток та штанів від військових з фронту.
"Я бачу, що це одяг турецької якості. На жаль, наша армія буде ще отримувати цю неякісну продукцію. Але ці півмільйона курток і штанів зимової форми, які ми проторгували завдяки тому, що зекономили на харчуванні, приймаються згідно еталонного взірця, і вони належної якості", - додала членкиня Антикорупційної ради МОУ.
Вона згадала про ситуацію, в якій звинувачували Олексія Резнікова.
"Я відзразу дистанціювалась від процесу, бо процесуально це тупікова ситуація. Одна сторона заснована тим, хто зараз знаходиться бігах, йому висунута підозра. Інша сторона цього процесу, це Шаповалов і Хмельницький, які підписували договори зі сторони Міноборони. Заступник екс-міністра Резнікова і начальник департаменту державних закупівель знаходяться під таємницею слідства. Наскільки відомо, їм вже вручено по три підозри. Але поки таємниця слідства не закінчиться, згідно ККУ, ніякої інформації ми не отримаємо. Тобто юридично ця ситуація тупікова", - пояснила Ярова.
- 10 серпня стало відомо, що Міністерство оборони України восени 2022 року нібито уклало контракт із турецькою фірмою на постачання зимового одягу для військових. Насправді до України попрямували "камуфляжні куртки", які дорогою переоформили як "зимові повітрозахисні" – майже втричі дорожчі.
- Вже 25 серпня повідомлялося, що одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга Народу".
- Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що МО закупило 180 тис. зимових курток, які передали ЗСУ ще минулого року. За його словами, скарг на зимову форму від військових не надходило, а ціна поставки абсолютно адекватна ринку і тодішній ситуації. Він також сказав, що неправильна ціна в турецьких документах може бути ухилянням від сплати податків у Туреччині, і що України це не стосується.
- Міністр оборони Олексій Резніков на тлі звинувачень у закупівлі та постачанні літніх курток замість зимових запропонував парі депутатці та журналісту. Вони відреагували.
- Пізніше голова антикорупційної ради при Міноборони оприлюднив подробиці попередньої перевірки.
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