Міноборони: на тлі наближення 9 травня очікуємо від окупантів провокацій або активізації обстрілів
Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що на тлі наближення 9 травня очікуються провокації від окупантів або активізація обстрілів
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. Це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не лише бойові дії, а й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо якихось певних провокацій або активізації обстрілів з боку російської армії", - сказав речник Міністерства оборони України.
За словами Мотузяника, РФ прагне досягти певних результатів до 9 травня.
"РФ якщо навіть не досягне своїх стратегічних цілей, а вона їх не досягла станом на сьогодні - вона ці перемоги може придумати і показати по телебаченню. Це для них не є проблемою", - сказав речник.
У Міноборони також висловились стосовно можливого проведення РФ параду в Маріуполі на 9 травня.
"РФ любить проводити паради. Ви пам'ятаєте, у Донецьку вони вже проводили подібні заходи, парад полонених або ще щось придумають. Більш детально стосовно того, що вони зараз планують зробити у Маріуполі, я не знаю", - сказав Олександр Мотузяник.
- 29 квітня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію росіян.
- 2 травня інформацію про оголошення мобілізації в РФ підтвердив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.
- 3 травня CNN повідомило, що Володимир Путін замість так званої "спеціальної військової операції" 9 травня може оголосити війну в Україні.
- 4 травня речник президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що у кремлі не планують оголошувати 9 травня загальну мобілізацію та війну Україні.
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