Міноборони: на тлі наближення 9 травня очікуємо від окупантів провокацій або активізації обстрілів

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Ми розуміємо, що до цієї дати залишається не так багато часу. Це змушує нас бути більш пильними на всіх напрямках, де є не лише бойові дії, а й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо якихось певних провокацій або активізації обстрілів з боку російської армії", - сказав речник Міністерства оборони України.



За словами Мотузяника, РФ прагне досягти певних результатів до 9 травня.



"РФ якщо навіть не досягне своїх стратегічних цілей, а вона їх не досягла станом на сьогодні - вона ці перемоги може придумати і показати по телебаченню. Це для них не є проблемою", - сказав речник.



У Міноборони також висловились стосовно можливого проведення РФ параду в Маріуполі на 9 травня.



"РФ любить проводити паради. Ви пам'ятаєте, у Донецьку вони вже проводили подібні заходи, парад полонених або ще щось придумають. Більш детально стосовно того, що вони зараз планують зробити у Маріуполі, я не знаю", - сказав Олександр Мотузяник.

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