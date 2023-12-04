Міноборони нарешті повертається до українських розробок систем ППО, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що ще у 2021 році державне КБ "Луч" пропонувало Міноборони три зенітно-ракетні комплекси з дальністю від 10 до 100 км
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Розвиток протиповітряної оборони залишається вкрай важливим напрямком. І коли ми говоримо про власні спроможності ЗРК, то це головно ініціативи від державного КБ "Луч", яке ще у 2021 році пропонувало Міноборони три комплекси. Один з цих комплексів був з дальністю до 10 км, другий – до 30 км, а третій – близько до 100 км. Ці комплекси середньої та великої дальності могли бути готові впродовж двох років при фінансуванні десь $40 млн. Це говорив гендиректор КБ "Луч" Олег Петрович Коростельов", - зауважив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express.
Сергій Згурець додав, що на той час Міністерство оборони не знайшло б гроші на ці проєкти.
"А зараз ми бачимо, що оборонне відомство повертається до цих проєктів. Щодо комплексу "Корал", то це ЗРК з дальністю дії до 30 км з новою ракетою. А комплекс з більшою потужністю до 100 км має іншу назву і там дійсно передбачається варіація боротьби з балістичними цілями противника. Зараз треба сконцентруватися, аби забезпечити безпеку - створення цих ЗРК і нову кооперацію. Нагадаю, що 6 грудня буде зустріч в США, куди їдуть наші оборонні компанії для того, щоб провести другий формат зустрічі з американськими партнерами для створення і посилення оборонно-промислової кооперації. Сподіваюся, що допомога США за певними напрямками зараз буде вкрай корисна для пришвидшення у тому числі й національних проєктів зі створення ЗРК", - резюмував Згурець.
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