Міноборони повідомило результати конкурсу до антикорупційної ради: список
У Міністерстві оборони повідомили результати онлайн-голосування за кандидатів до Громадської антикорупційної ради при МОУ і опублікували список із 15 обраних
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
"Комісія з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони на засіданні в п'ятницю, 31 березня затвердила результати голосування за кандидатів в члени Антикорради Міноборони", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, комісія вирішила вважати обраними наступних кандидатів:
- Ярова Богдана Едуардівна – 32 704 (голосів - ред.)
- Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – 26 941
- Свірко Олег Станіславович – 23 864
- Шуба Анастасія Вадимівна – 23 170
- Прудковських Віктор Вячеславович – 22 795
- Кальницький Віталій Володимирович – 22 580
- Піонтковський Костянтин Анатолійович – 21 919
- Грушовець Євген Анатолійович – 21 731
- Оджиковський Віталій Олегович – 21 532
- Остапенко Дмитро Миколайович – 21 295
- Григорян Артак Володійович – 20 996
- Масюк Віталій Володимирович – 19 927
- Кривошея Геннадій Григорович – 1 990
- Геращенко Олександр Володимирович – 1 939
- Трегуб Олена Миколаївна – 1 664
Повідомляється, що висновок комісії передали на розгляд Міноборони.
Водночас держсекретар Міноборони Костянтин Ващенко повідомив, що до міністерства надійшло більше 10 звернень, що містили скарги та апеляції на результати голосування від 11 учасників конкурсу і громадських організацій.
Конкурсна процедура, на думку заявників, містить низку порушень і ознаки конфлікту інтересів на стадії підготовки, а також ознаки змови і неправомірного втручання у процес під час голосування.
Заявники звертаються до Міноборони і вимагають не ухвалювати рішення про склад Ради.
Таким чином рішення про формування відповідної Ради та затвердження її персонального складу ухвалять після розгляду усіх звернень, що надійшли.
Рада набуде повноважень після відповідного рішення МО, про що повідомлять пізніше.
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