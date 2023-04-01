Міноборони повідомило результати конкурсу до антикорупційної ради: список

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Комісія з забезпечення проведення конкурсу з формування Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони на засіданні в п'ятницю, 31 березня затвердила результати голосування за кандидатів в члени Антикорради Міноборони", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, комісія вирішила вважати обраними наступних кандидатів:

Ярова Богдана Едуардівна – 32 704 (голосів - ред.) Ніколаєнко Тетяна Володимирівна – 26 941 Свірко Олег Станіславович – 23 864 Шуба Анастасія Вадимівна – 23 170 Прудковських Віктор Вячеславович – 22 795 Кальницький Віталій Володимирович – 22 580 Піонтковський Костянтин Анатолійович – 21 919 Грушовець Євген Анатолійович – 21 731 Оджиковський Віталій Олегович – 21 532 Остапенко Дмитро Миколайович – 21 295 Григорян Артак Володійович – 20 996 Масюк Віталій Володимирович – 19 927 Кривошея Геннадій Григорович – 1 990 Геращенко Олександр Володимирович – 1 939 Трегуб Олена Миколаївна – 1 664

Повідомляється, що висновок комісії передали на розгляд Міноборони.

Водночас держсекретар Міноборони Костянтин Ващенко повідомив, що до міністерства надійшло більше 10 звернень, що містили скарги та апеляції на результати голосування від 11 учасників конкурсу і громадських організацій.

Конкурсна процедура, на думку заявників, містить низку порушень і ознаки конфлікту інтересів на стадії підготовки, а також ознаки змови і неправомірного втручання у процес під час голосування.

Заявники звертаються до Міноборони і вимагають не ухвалювати рішення про склад Ради.

Таким чином рішення про формування відповідної Ради та затвердження її персонального складу ухвалять після розгляду усіх звернень, що надійшли.

Рада набуде повноважень після відповідного рішення МО, про що повідомлять пізніше.