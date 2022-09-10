Міноборони РФ закрило коментарі своїх постів у соцмережах через шквал критики у зв'язку з контрнаступом ЗСУ
Коментарі були заблоковані після масового невдоволення користувачів у зв'язку з контрнаступом ЗСУ під Харковом та взяттям Балаклії
Про це повідомляє телеграм-канал "Можем обяснить".
Міністерство оборони Росії закрило коментарі на своїх офіційних сторінках у ВК та ОК, Це сталося після масового невдоволення користувачів у зв'язку з контрнаступом ЗСУ під Харковом та взяттям Балаклії.
Спочатку адміністратори групи Міноборони у ВК видаляли коментарі про Балаклію, але вранці у п'ятницю просто закрили можливість обговорення. Аналогічно було зроблено і в "Однокласниках". Однак користувачі продовжують ставити питання міністерству оборони на офіційній сторінці Rutube.
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