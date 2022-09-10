Про це повідомляє телеграм-канал "Можем обяснить".

Міністерство оборони Росії закрило коментарі на своїх офіційних сторінках у ВК та ОК, Це сталося після масового невдоволення користувачів у зв'язку з контрнаступом ЗСУ під Харковом та взяттям Балаклії.

Спочатку адміністратори групи Міноборони у ВК видаляли коментарі про Балаклію, але вранці у п'ятницю просто закрили можливість обговорення. Аналогічно було зроблено і в "Однокласниках". Однак користувачі продовжують ставити питання міністерству оборони на офіційній сторінці Rutube.

9 вересня російські ЗМІ повідомили, що окупанти оголосили евакуацію з Ізюма та Куп'янська.

9 вересня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний продемонстрував відео звільнення окупованих раніше росіянами територій на Півдні України. Люди зі сльозами на очах зустрічають українських воїнів, а військові підіймають синьо-жовті прапори у визволених населених пунктах.

ДБР розпочало фільтраційні заходи у деокупованій Балаклії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харківській області ЗСУ звільнили понад 30 населених пунктів

Офіційних коментарів від МО РФ немає. Більше того, у щоденному зведенні відомство ніяк не прокоментувало наступ ЗСУ.

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