Міноборони РФ заявили, що 25 травня нібито евакуювали з Донбасу 18 927 людей
У Міноборони Росії заявили, що за день 25 травня нібито евакуювали з Донбасу 18 927 людей
Про це повідомили в Telegram-каналі міністерства оборони РФ.
Росіяни називають 18 927 "цифрою дня".
"18 927 людей евакуйовані в Росію з небезпечних районів України, "Л/ДНР" протягом дня", - написали росіяни.
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22 травня в Маріуполі окупанти ввели одноразові перепустки для пересування містом, на отримання яких треба записуватися в чергу.
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У Маріуполі кадировці затримують автівки, роздягають і б'ють людей, мерія закликає містян не евакуйовуватися самостійно.
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