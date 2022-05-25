Міноборони РФ заявили, що 25 травня нібито евакуювали з Донбасу 18 927 людей

Російські війська запустили чотири крилаті ракети по Запоріжжю, одну збила ППО. Є загиблі й поранені

"В Європі є певні тривожні дзвіночки, і наше завдання, щоб вони не перейшли в який-небудь інший звук", - Павло Клімкін