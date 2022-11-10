Міноборони РФ заявило, що "маневри" армії окупантів на Херсонщині йдуть "за планом"
Міністерство оборони РФ, говорячи про переміщення окупантів із правого берега Херсонської області на лівий, заявило, що "маневр" здійснюється "за планом"
Про це 10 листопада сказав спікер Міноборони РФ Ігор Конашенков.
"Здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро в суворій відповідності із затвердженим планом", - заявив він.
Росіяни не акцентують увагу на Херсоні, хоча місто повністю розташоване на правому березі Дніпра. Натомість Конашенков говорить про "миколаївсько-криворізький напрямок".
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- В Міноборони України заявили, що говорити про відхід військ РФ передчасно.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.58
-
EUR
Купівля 39.15Продаж 40.1
- Актуальне
- Важливе