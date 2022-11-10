Про це 10 листопада сказав спікер Міноборони РФ Ігор Конашенков.

"Здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро в суворій відповідності із затвердженим планом", - заявив він.

Росіяни не акцентують увагу на Херсоні, хоча місто повністю розташоване на правому березі Дніпра. Натомість Конашенков говорить про "миколаївсько-криворізький напрямок".

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

В Міноборони України заявили, що говорити про відхід військ РФ передчасно.

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