Міноборони РФ заявило, що під час удару по Харкову було вбито бійців "Кракена": у спецпідрозділі назвали це "хворою фантазією"

Про це йдеться у повідомленні російського міноборони у телеграмі.

Там зазначили, що російські війська завдали удару по Харкову начебто у відповідь на обстріл з реактивних систем залпового вогню по Бєлгороду з української сторони, внаслідок якого, за їхніми словами, загинули мирні жителі, у тому числі діти.

Росіяни назвали знищення об'єктів цивільної інфраструктури у центральній частині Харкова "ураженням центрів ухвалення рішень" та військових об'єктів.

Зокрема "високоточною ракетою" окупанти вразили готельний комплекс "Харків Палас", вважаючи його місцем розташуванням представників Головного управління розвідки Міноборони України та військових ЗСУ, які начебто брали безпосередню участь у плануванні та виконанні удару по Бєлгороду.

Крім того, у російському міноборони заявили, що у готелі перебували майже 200 іноземних найманців, яких "планувалося залучити до проведення терористичних рейдів на прикордонній з Україною території РФ".

"Ударами високоточних ракет по будівлі Служби безпеки України в Харківській області та пункту тимчасової дислокації націоналістичного формування "Правий сектор" ліквідовано представників рухомого складу СБУ, іноземних найманців і бойовиків підрозділу "Кракен", які безпосередньо здійснювали підготовку диверсій на російській території", - прозвітували у російському відомстві.

Що кажуть у ГУР

На заяви міністерства оборони РФ про причини удару по цивільній інфраструктурі міста Харкова відповів один з командирів підрозділу "Кракен" Сергій Чілі (Величко). Він заявив, що під час терористичного удару РФ по Харкову жоден співробітник ГУР ніяк не постраждав.

"Усі влучання прийшлися по інфраструктурі міста, по жилих будинках, готелю, але ніяк не по військових об'єктах", - наголосив Величко.

Він також назвав заяви Росії "плодом хворих фантазій людей, які живуть у паралельній реальності".