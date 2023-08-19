Міноборони РФ звинуватило Україну в ракетній атаці по окупованому Криму
Міністерство оборони Росії в суботу, 19 серпня, заявило, що Україна нібито атакувала тимчасово окупований Крим ракетами. У Сімферополі начебто працювало ППО
Про це повідомляє міноборони РФ і telegram-канал "Кримський вітер".
"З Сімферополя та Перевального повідомляють про гучний вибух. Вибух також чули у Бахчисарайському районі та в Алушті", - написав telegram-канал.
Натомість міноборони РФ заявляє, що вночі 19 серпня начебто була спроба атаки переобладнаної в ударний варіант зенітної ракети комплексу ППО С-200 по окупованому Криму.
"Російськими засобами ППО українська ракета була своєчасно виявлена та збита у повітрі", - йдеться у повідомленні.
Також там додали, що постраждалих та руйнувань немає.
- Ввечері четверга, 17 серпня, російські терористи заявили, що нібито відбили атаку українського морського безпілотника на Чорноморський флот.
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