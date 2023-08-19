Про це повідомляє міноборони РФ і telegram-канал "Кримський вітер".

"З Сімферополя та Перевального повідомляють про гучний вибух. Вибух також чули у Бахчисарайському районі та в Алушті", - написав telegram-канал.

Натомість міноборони РФ заявляє, що вночі 19 серпня начебто була спроба атаки переобладнаної в ударний варіант зенітної ракети комплексу ППО С-200 по окупованому Криму.

"Російськими засобами ППО українська ракета була своєчасно виявлена та збита у повітрі", - йдеться у повідомленні.

Також там додали, що постраждалих та руйнувань немає.