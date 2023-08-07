Міноборони виграло арбітраж проти іноземного постачальника захисного спорядження на понад €2,2 млн

Про це інформує Міноборони.

Зазначають, що постачальник порушив строки поставки товару та його об'єм. Він поставив лише близько 11% від загального обсягу товару, який було прописано в договорі. Міноборони своєю чергою належним чином виконало свої зобов'язання за договором і оплатило вартість товару в повному обсязі.

"Іноземного постачальника неодноразово було повідомлено про необхідність виконання умов договору в максимально короткі строки, проте товар так і не було поставлено в повному обсязі", - наголосили у відомстві.

Так, у березні 2023 року Міноборони подало позов до міжнародного комерційного арбітражу. У результаті розгляду було винесено рішення на користь Міноборони. Відтак постачальника зобов'язали сплатити відомству суму в понад 2,2 млн євро. Також відсотки річних продовжуватимуть нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міноборони.

У відомстві зауважили, що під час розгляду позову постачальник частково задовольнив вимогу Міноборони в частині неустойки.