Міноборони виграло арбітраж проти іноземного постачальника захисного спорядження на понад €2,2 млн
Міністерство оборони України виграло арбітраж проти іноземного постачальника захисного спорядження, який порушив умови договору на поставку наколінників і налокітників для Сил оборони
Про це інформує Міноборони.
Зазначають, що постачальник порушив строки поставки товару та його об'єм. Він поставив лише близько 11% від загального обсягу товару, який було прописано в договорі. Міноборони своєю чергою належним чином виконало свої зобов'язання за договором і оплатило вартість товару в повному обсязі.
"Іноземного постачальника неодноразово було повідомлено про необхідність виконання умов договору в максимально короткі строки, проте товар так і не було поставлено в повному обсязі", - наголосили у відомстві.
Так, у березні 2023 року Міноборони подало позов до міжнародного комерційного арбітражу. У результаті розгляду було винесено рішення на користь Міноборони. Відтак постачальника зобов'язали сплатити відомству суму в понад 2,2 млн євро. Також відсотки річних продовжуватимуть нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міноборони.
У відомстві зауважили, що під час розгляду позову постачальник частково задовольнив вимогу Міноборони в частині неустойки.
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