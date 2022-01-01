Мінські угоди та Нормандський формат - це поразка для України, - Юнус
Експерт з питань міжнародної політики Раміс Юнус вважає, що Мінські угоди та Нормандський формат призведуть до втрати територіальної цілісності та суверенітету України
Таку думку він висловив в ефірі програми “Студія Захід з Антіном Борковським” на телеканалі Еспресо.TV
“Якщо згадати чого добивався президент України від президента США, то прохання було, щоб США брали активну участь в Нормандському форматі. Тобто долучились до Франції та Німеччини, але нажаль, Україна цього не досягла, а Путін добився того, що президент США закликає працювати Україну в рамках Мінських угод, а це не прийнято для України. Це те, чого україні потрібно остерігатись та передбачати. Оскільки ось цей градус напруги, який піднімає Путін своєю ескалацією та брязканням зброєю, в першу чергу спрямований саме на це.” - вважає Юнус
Експерт впевнений що, якщо ОРДЛО було імплементоване в законодавче поле України, то це стане наполовину схоже із ситуацією з Кримом, із 100% королем Кремля. Юнус зауважив, що це дестабілізує Київ та ситуацію у всій Україні, настільки, наскільки це буде потрібно Москві.
“Давайте називати речі своїми іменами і не будемо займатись пропагандою, яку я спостерігаю на багатьох телеканалах і на Заході, і в Україні. Тому що це справді серйозне питання - це загальнонаціональне питання України. Це стосується всіх громадян України. Ви повинні зрозуміти, що Мінські угоди та Нормандський формат - це поразка для України та втрата територій і суверенітету. І ви весь час будете знаходитись під протекторатом Москви. Потрібно протистояти цій лінії. Адже сьогодні це стоїть на повістці дня", - додав Юнус
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