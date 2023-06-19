Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Першими до програми е-резидентства доєдналися Словенія, Індія, Пакистан та Таїланд. Надалі перелік країн буде розширюватись.

У Мінцифри зазначили, що наразі триває допрацювання додаткової нормативно-правової бази та тестування інформаційної системи. Після цього відбудеться повноцінний запуск програми.

Що відомо про е-резидентство в Україні

6 жовтня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про українське е-резидентство, який дозволить ІТ-фахівцям у кілька кліків "перевезти" свій бізнес в Україну, фізично залишаючись у своїй країні. 1 квітня 2023 року цей закон набув чинності.

Завдяки програмі е-резидентства іноземні підприємці зможуть:

віддалено зареєструвати свій бізнес в Україні;

сплачувати тут податки в режимі онлайн та на пільгових умовах;

використовувати передові технології.

У Мінцифри вважають, що програма дозволить залучати міжнародні інвестиції та зробить Україну світовим IT-брендом. Втім, резидентами не зможуть стати підприємці, які вже мають дохід в Україні, а також громадяни держави-агресора (Росії) або такі, що перебувають у санкційному списку.