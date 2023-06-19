Мінцифри затвердило перелік країн для програми українського е-резидентства
Іноземні підприємці з чотирьох країн завдяки програмі е-резидентства зможуть віддалено відкрити свій бізнес в Україні та сплачувати податки на спеціальних умовах
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Першими до програми е-резидентства доєдналися Словенія, Індія, Пакистан та Таїланд. Надалі перелік країн буде розширюватись.
У Мінцифри зазначили, що наразі триває допрацювання додаткової нормативно-правової бази та тестування інформаційної системи. Після цього відбудеться повноцінний запуск програми.
Що відомо про е-резидентство в Україні
6 жовтня 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про українське е-резидентство, який дозволить ІТ-фахівцям у кілька кліків "перевезти" свій бізнес в Україну, фізично залишаючись у своїй країні. 1 квітня 2023 року цей закон набув чинності.
Завдяки програмі е-резидентства іноземні підприємці зможуть:
- віддалено зареєструвати свій бізнес в Україні;
- сплачувати тут податки в режимі онлайн та на пільгових умовах;
- використовувати передові технології.
У Мінцифри вважають, що програма дозволить залучати міжнародні інвестиції та зробить Україну світовим IT-брендом. Втім, резидентами не зможуть стати підприємці, які вже мають дохід в Україні, а також громадяни держави-агресора (Росії) або такі, що перебувають у санкційному списку.
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