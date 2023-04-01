В Україні набув чинності закон про Е-резидентство
1 квітня в Україні почав діяти закон про електронне резидентство для іноземних громадян. Відтепер спеціалісти, які проживають закордоном, зможуть ставати підприємцями в Україні
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Зазначається, що закон про Е-резидентство дозволить іноземним IT-спеціалістам ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет. У Мінцифри зазначили, що усі необхідні для цього процедури можна виконувати онлайн.
У відомстві назвали нові можливості для іноземців. Закон їм дозволить:
- у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;
- дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;
- підписувати документи електронним підписом;
- дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;
- сплачувати податки на пільгових умовах.
У Мінцифри зазначили, що Е-резидентство дозволить залучати міжнародні інвестиції та зробить Україну світовим IT-брендом. Згідно з прогнозами, лише в перший рік після повноцінного запуску проєкту близько 1000 іноземних підприємців отримають статус Е-резидентів.
"А це плюс 1 млн доларів до українського бюджету", - наголосили у відомстві.
Водночас резидентами не можуть стати підприємці, які вже мають дохід в Україні, а також громадяни держави-агресора (Росії) або такі, що перебувають у санкційному списку.
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