Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначається, що закон про Е-резидентство дозволить іноземним IT-спеціалістам ставати підприємцями в Україні та сплачувати податки в держбюджет. У Мінцифри зазначили, що усі необхідні для цього процедури можна виконувати онлайн.

У відомстві назвали нові можливості для іноземців. Закон їм дозволить:

у кілька кліків ставати підприємцями в Україні;

дистанційно управляти своєю справою за допомогою сучасних технологій;

підписувати документи електронним підписом;

дистанційно відкривати банківські рахунки та керувати ними;

сплачувати податки на пільгових умовах.

У Мінцифри зазначили, що Е-резидентство дозволить залучати міжнародні інвестиції та зробить Україну світовим IT-брендом. Згідно з прогнозами, лише в перший рік після повноцінного запуску проєкту близько 1000 іноземних підприємців отримають статус Е-резидентів.

"А це плюс 1 млн доларів до українського бюджету", - наголосили у відомстві.

Водночас резидентами не можуть стати підприємці, які вже мають дохід в Україні, а також громадяни держави-агресора (Росії) або такі, що перебувають у санкційному списку.