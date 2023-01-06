Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За 5 січня Росія вбила одного мирного жителя міста Бахмут, ще один дістав поранення.

Також на Донеччині ще дві людини постраждали внаслідок війни російських окупантів в Часовому Ярі.

Загалом від 24 лютого 2022 року до ранку 6 січня 2023 року РФ убила щонайменше 1290 українців на території Донецької області. Також 2816 мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих рашистами містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголошує Кириленко.

Раніше у WSJ припускали, що РФ могла перекинути основні наступальні сили з Бахмута на Соледар.

А голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко повідомив, що внаслідок військових дій Бахмут на понад 60% зруйнований.

За 4 січня у Бахмуті армія РФ убила двох мирних жителів, одного поранила.

Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки Бахмута, порівнявши, як виглядала околиця міста 1 серпні 2022 року та як 4 січня 2023 року.

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