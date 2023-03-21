Минулої доби росіяни поранили 3 та вбили 2 жителів Бахмута й Авдіївки
За 20 березня росіяни вбили 2 та поранили 3 жителів Донеччини: у Бахмуті та Авдіївці
Про це стало відомо з telegram-каналу начальника Донецької обласної військової адміністрації.
"За 20 березня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 2 людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у дописі.
- 20 березня ворог наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Проте українські воїни продовжували нищити противника і відбили понад 120 атак.
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