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Минулої доби росіяни поранили 3 та вбили 2 жителів Бахмута й Авдіївки

21 березня, 2023 вiвторок
08:24
війна з Росією російські військові окупанти

За 20 березня росіяни вбили 2 та поранили 3 жителів Донеччини: у Бахмуті та Авдіївці

Про це стало відомо з telegram-каналу начальника Донецької обласної військової адміністрації.

"За 20 березня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 2 людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у дописі.

  • 20 березня ворог наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Проте українські воїни продовжували нищити противника і відбили понад 120 атак.
Суспільство
російська армія
Донеччина
Авдіївка
Бахмут
Військові новини
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