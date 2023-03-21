Минулої доби росіяни поранили 3 та вбили 2 жителів Бахмута й Авдіївки

Про це стало відомо з telegram-каналу начальника Донецької обласної військової адміністрації.

"За 20 березня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 2 людини в області дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен воєнний злочинець буде покараний!", - йдеться у дописі.