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Сили оборони відбили понад 120 атак та уразили райони скупчення ворожих військ

21 березня, 2023 вiвторок
06:50
війна з Росією ЗСУ

20 березня ворог наступав на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Проте українські воїни продовжували нищити противника і відбили понад 120 атак

Про це у ранковому зведенні 21 березня звітує Генштаб ЗСУ.

Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. 

Проте українські захисники відбили понад 120 атак росіян на зазначених напрямках.

Зокрема, авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника.

РФ завдала 21 авіаційний та 9 ракетних ударів по Україні протягом доби

Один з них - по місту Слов’янськ. Втрат серед жителів немає.  Інший ракетний удар прийшовся на Краматорськ, по об’єкту цивільної інфраструктури. Пошкоджено 7 багатоповерхівок та 3 приватні авто. 

Серед цивільного населення втрат немає. 

Загалом противник завдав 21 авіаційний та 9 ракетних ударів. Також ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

Російська Федерація продовжує зберігати значну військову присутність на території Республіки Білорусь, проте, без явного формування наступальних угруповань. 

Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. 

Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів 26 населених пунктів. Серед них - Середина-Буда, Сопич, Старикове, Атинське, Костянтинівка, Кіндратівка, Волфине, Олександрівка, Попівка, Студенок та Тур’я Сумської області; Кам’янська Слобода та Хрінівка на Чернігівщині, а також Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка, Красне, Новомлинськ, Стрілеча та Чугуївка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках безуспішно намагався прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 11 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення. 

Постраждали, зокрема, райони Куп’янська, Крохмального та Берестового Харківської області; Невського, Піщаного, Білогорівки та Діброви на Луганщині, а також Спірного, Торська та Новоселівки Донецької області. 

Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського.

На Бахмутському напрямку окупанти не припиняють штурмові дії міста Бахмут. Водночас українські воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Предтечине та Північне. 

Обстріляні Міньківка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Диліївка, Нью Йорк, Оріхово-Василівка, Привілля та Часів Яр Донецької області. Загалом, від вогню окупантів постраждало 12 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник безуспішно намагався наступати в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Новомихайлівка Донецької області. Численних ворожих обстрілів зазнали райони 17 населених пунктів. 

Зокрема, Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Велика Новосілка, Орлівка та Тоненьке Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборону.

Ворог інтенсивно обстрілює, зокрема, Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів і Чарівне Запорізької області; Времівку, Новопіль і Первомайське - Донецької, а також Дудчани, Козацьке, Благовіщенське, Дніпровське, Білозерку, Берегове, Червоний Маяк та Янтарне Херсонської області. Загальна кількість обстріляних населених пунктів складає 41.

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