Мінус 7 човнів окупантів: Гуменюк про втрати ворога на південному фронті

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Щоразу, намагаючись розвідати, що коїться на лівобережжі, ворог висилає свої диверсійно-розвідувальні групи на човнах. За минулу добу мінус 7 таких човнів у окупанта. Тобто кожного разу, коли група противника виїжджає на завдання, вона більше не повертається", - підкреслила Гуменюк.

Капітан 1-го рангу також додала, що на Херсонському напрямку ЗСУ мають успіхи.

"Наш успіх полягає в тому, що ми поступово відсуваємо ворога. Спроби ворога підійти ближче, щоб бити по правобережжю, фактично припинилися. Тому що, намагаючись туди посунутися, вони наражають себе на небезпеку. Підриваючись на мінах, які самі заклали, або наражаючись на нашу контрбатарейну боротьбу", - зауважила Гуменюк.