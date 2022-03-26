Миротворців в Україну можуть ввести окремі країни-члени НАТО, - польський дипломат
Польський дипломат та Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в Україні у 2016-2019 рр. Ян Пєкло вважає, що для ввести миротворчу місію в Україну можуть окремі країни-члени НАТО
Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV
“Миротворча місія є просто інструментом НАТО, щоб допомогти Україні. Для того, щоб ввести миротворців в Україну потрібна згода всіх членів Альянсу. Поки що консенсусу по такому рішенні в НАТО немає, але це не означає, що його не розглядають. Росія цинічно вбиває цивільне населення України і тому, рано чи пізно рішення про миротворчу місію буде прийнято.”, - пояснив Пєкло
Посол вважає, що в Україну не обов’язково вводити миротворців від НАТО. На його думку, миротворчу місію можуть ввести окремі країни Альянсу, або ООН.
“В НАТО немає консенсусу щодо миротворчої місії в Україні, але декілька країн виявили бажання самим ввести миротворців. Що стосується обіцянок про передачу систем ППО Україні. Я думаю, що рішення вже є, але потрібно знайти шлях як поставити таку зброю Україні і зробити це швидко.”, - додав Пєкло
- Нагадаємо, 26 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що дедалі більше учасників НАТО схвалють миротворчу місію в Україні, але очікують підтримки від Альянсу
- 23 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не відправлятиме миротворців до України.
- 23 березня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що введення до України миротворчого контингенту НАТО призведе до прямого зіткнення РФ з Альянсом.
- 22 березня президент Анджей Дуда заявив про намір запропонувати НАТО сформувати миротворчий контингент для відправлення в Україну.
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