Миротворців в Україну можуть ввести окремі країни-члени НАТО, - польський дипломат

Таку думку він висловив в ефірі Еспресо.TV



“Миротворча місія є просто інструментом НАТО, щоб допомогти Україні. Для того, щоб ввести миротворців в Україну потрібна згода всіх членів Альянсу. Поки що консенсусу по такому рішенні в НАТО немає, але це не означає, що його не розглядають. Росія цинічно вбиває цивільне населення України і тому, рано чи пізно рішення про миротворчу місію буде прийнято.”, - пояснив Пєкло



Посол вважає, що в Україну не обов’язково вводити миротворців від НАТО. На його думку, миротворчу місію можуть ввести окремі країни Альянсу, або ООН.



“В НАТО немає консенсусу щодо миротворчої місії в Україні, але декілька країн виявили бажання самим ввести миротворців. Що стосується обіцянок про передачу систем ППО Україні. Я думаю, що рішення вже є, але потрібно знайти шлях як поставити таку зброю Україні і зробити це швидко.”, - додав Пєкло

Нагадаємо, 26 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що дедалі більше учасників НАТО схвалють миротворчу місію в Україні, але очікують підтримки від Альянсу

23 березня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не відправлятиме миротворців до України.

23 березня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що введення до України миротворчого контингенту НАТО призведе до прямого зіткнення РФ з Альянсом.

22 березня президент Анджей Дуда заявив про намір запропонувати НАТО сформувати миротворчий контингент для відправлення в Україну.



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