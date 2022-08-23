Місія МАГАТЕ може здійснити поїздку на ЗАЕС найближчими днями, але необхідна згода Києва і Москви, - Гроссі

Про це повідомляється у заяві Гроссі.

"Я продовжую дуже активно та інтенсивно консультуватися з усіма сторонами, щоб ця украй важлива місія МАГАТЕ могла відбутися без подальших затримок. Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на майданчику та зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ.

Окрім цього, він також згадав про випадки останніх обстрілів ЗАЕС, які завдали додаткової шкоди в її районі, "що ще раз підкреслює серйозні ризики ядерної безпеки та безпеки, з якими стикається об’єкт".

18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.

20 серпня Ольга Кошарна, експертка з атомної енергетики, заявила, що гендиректор МАГАТЕ Гроссі не може написати позитивний звіт по ситуації на ЗАЕС, тому що ще 6 серпня він заявив про порушення основних принципів безпеки на Запорізькій АЕС.

Раніше 23 серпня стало відомо, що міністри закордонних справ Франції та Росії провели телефонну розмову, присвячену захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції.