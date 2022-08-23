Місія МАГАТЕ може здійснити поїздку на ЗАЕС найближчими днями, але необхідна згода Києва і Москви, - Гроссі
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у вівторок, 23 серпня, висловив сподівання, що місія організації зможе відвідати окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцією "у найближчі кілька днів"
Про це повідомляється у заяві Гроссі.
"Я продовжую дуже активно та інтенсивно консультуватися з усіма сторонами, щоб ця украй важлива місія МАГАТЕ могла відбутися без подальших затримок. Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на майданчику та зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом", - зазначив генеральний директор МАГАТЕ.
Окрім цього, він також згадав про випадки останніх обстрілів ЗАЕС, які завдали додаткової шкоди в її районі, "що ще раз підкреслює серйозні ризики ядерної безпеки та безпеки, з якими стикається об’єкт".
- 18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію
- Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.
- 20 серпня Ольга Кошарна, експертка з атомної енергетики, заявила, що гендиректор МАГАТЕ Гроссі не може написати позитивний звіт по ситуації на ЗАЕС, тому що ще 6 серпня він заявив про порушення основних принципів безпеки на Запорізькій АЕС.
- Раніше 23 серпня стало відомо, що міністри закордонних справ Франції та Росії провели телефонну розмову, присвячену захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції.
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