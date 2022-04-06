Міський голова Рубіжного здає росіянам українських активістів, - голова Луганської ОВА

Про це він заявив в етері телеканалу "Дом".

Гайдай зазначив, що ситуація в Рубіжному стає "зовсім поганою".

"Мер, крім того, що перейшов на бік окупантів, він ще й активно з ними співпрацює в плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає", - наголосив він.

За його словами, створення ВЦА в Рубіжному призвело до того, що Хортів після переходу на бік окупанта фактично "тепер ніхто".



Нещодавно у Рубіжному Луганської області російські окупанти підірвали цистерну з азотною кислотою, жителів міста закликали позачиняти вікна та одягнути вологі маски.

Медики та співробітники ДСНС не можуть дістатися до деяких районів Попасної і Рубіжного на Луганщині через щільні обстріли.

5 квітня проти мера міста Рубіжне Сергія Хортова Луганської області порушили кримінальне провадження за статтею "колабораціонізм".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb