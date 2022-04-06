Міський голова Рубіжного здає росіянам українських активістів, - голова Луганської ОВА
Голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що мер Рубіжного Сергій Хортів здає окупантам українських активістів
Про це він заявив в етері телеканалу "Дом".
Гайдай зазначив, що ситуація в Рубіжному стає "зовсім поганою".
"Мер, крім того, що перейшов на бік окупантів, він ще й активно з ними співпрацює в плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає", - наголосив він.
За його словами, створення ВЦА в Рубіжному призвело до того, що Хортів після переходу на бік окупанта фактично "тепер ніхто".
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