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Місцеві бюджети залучатимуть для речового та харчового забезпечення ТрО, - Купрій

24 березня, 2022 четвер
16:42
війна з Росією все для перемоги

Радник командувача ТрО України Віталій Купрій повідомив, що місцеві бюджети будуть залучати для речового та харчового забезпечення сил ТрО та добровольчих формувань

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV

“За законом склад ТрО може складати понад 100 тис. осіб. На сьогоднішній ще зареєструвалися декілька сотень добровольчих формувань. Потік людей, які хочуть захищати нашу країну збільшується. Сьогодні, до речі, Верховна Рада прийняла закон №7180, яким спростила процедуру створення цих добровольчих формувань. Я думаю, що це може бути 100-150 тис. людей мінімум.” - розповів Купрій

Купрій наголосив, що вся зброя, яка надається в ТрО надходить від Великої Британії, США і є навіть німецькі зразки озброєнь. За словами Купрія, рішення про надання зброї ТрО надає безпосередньо Головнокомандувач ЗСУ.

“Процес надання зброї силам ТрО дуже складний. Рішення про видачу зброї надається Головнокомандуючим ЗСУ. Людям спочатку потрібно пройти підготовку та навчання. Що стосується речового та харчового забезпечення, то сьогодні Верховна Рада також прийняла норму, за якою частину на ці потреби будуть покривати місцеві бюджети.” - додав Купрій

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