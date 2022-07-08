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Місячний дефіцит держбюджету сягає ₴100-150 млрд, політику Нацбанку необхідно скоригувати, - економіст Несходовський

8 липня, 2022 п'ятниця
11:48
Економіка Ілля Несходовський

Директор інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський розповів, що місячний дефіцит державного бюджету сягає 100-150 мільярдів гривень, тому політику Національного банку України необхідно скоригувати, адже це призведе до зростання інфляції

Економіст поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі нестача коштів у держбюджеті, якщо врахувати фінансову допомогу, сягає 100-150 мільярдів гривень кожного місяця. Ми це компенсуємо шляхом емісії Нацбанку. Це звичайний крок, який лише відтягує проблему. Адже зараз така емісія акумулюється, але з часом призведе до збільшення інфляції. У нашому випадку до загально високої інфляції у Європі додається ще й монетарний фактор. Необхідно скоригувати політику Національного банку, адже зараз він намагається акцентувати, що це відповідальність Міністерства фінансів і Кабміну", - зазначив Несходовський.

Експерт наголосив, що необхідно підвищувати курс іноземних валют до гривні та зменшувати облікову ставку з 25%.

"Нацбанк зараз тримає низький курс іноземних валют. Якщо у перші місяці війни це мало сенс, то наразі тримати курс до долара США на рівні ₴29,25/$1 - це фактично продовження розпродавання золото-валютних резервів, що виллється у зменшення резервів і поглиблення інфляції. Тому курс треба піднімати на 10% - до ₴32/$1. Це покращить ситуацію з експортером - не буде дотування імпортерів, а уряд завдяки операціям на міжбанку отримуватиме 3-4 млрд грн на кожному мільярді доларів США. І звісно ж облікова ставка - треба опускати з 25%, це зменшить кредитування й примусить комерційні банки ща відсутності альтернатив вкладатися в облігації внутрішньодержавної позики", - зауважив Ілля Несходовський.

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