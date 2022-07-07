В Україні до кінця року запрацює митний безвіз з ЄС

Про це повідомило Міністерство фінансів

Незважаючи на воєнний стан, Мінфін продовжує втілювати у життя реформу митниці. Отож сьогодні, 7 липня, ухвалено рішення про запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту (NCTS) та до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Рішення прийнято на основі розгляду висновків фінальної Оціночної місії Генерального директорату з питань оподаткування та Митного союзу Європейської комісії.

"Митний безвіз – це можливість швидкого переміщення товарів між 36-ма країнами Європейського регіону, – наголосив Міністр фінансів України Сергій Марченко. - Водночас, приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту та NCTS – це важливий крок майбутнього членства України в ЄС ".

"Митний безвіз" дозволить українському бізнесу користуватися такими перевагами та спрощеннями:

одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між 36 країнами (з країнами ЄС і ще з Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією);

авторизовані підприємства зможуть відправляти та отримувати товари на своєму підприємстві без заїзду на митні термінали;

українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу.

Очікується, що користуватися митним безвізом Україна зможе вже наприкінці 2022 року. Цьому має передувати прийняття Верховною Радою України законопроекту № 7420 та законопроектів про приєднання до двох конвенцій, здійснення всіх відповідних міжнародних процедур.

Транзитні спрощення на національному рівні діють в Україні з березня минулого року.

Ухвалено рішення щодо запрошення України до Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

25 червня заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм заявив, що Україна підпише "транспортний безвіз" із ЄС, після чого дозволи на міжнародні перевезення країнами Союзу будуть не потрібні. На його думку, кількість вантажних перевезень збільшиться у 5-7 разів у порівнянні з тим, що було до 24 лютого.

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