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Місячний календар на 2023 рік

27 січня, 2023 п'ятниця
14:53
Суспільство Місячний календар на 2023

Якщо вас цікавить актуальний місячний календар на 2023 рік, тоді вам до нас. Тривалість синодичного місяця S = 29,53059 доби. Що таке синодичний місяць? Це середній період обертання Місяця навколо нашої планети Земля. Люди, які вірять в містичну магію Місяця та прогнозують відповідні дії та події у своєму житті, користуються Місячним календарем

Січень

07 число, 01:07 - Повня
15 число, 04:10 - Остання чверть
21 число, 22:53 - Молодик
28 число, 17:18 – Перша чверть

Лютий

05 число, 20:28 - Повня
13 число, 18:00 – Остання чверть
20 число, 09:05 – Молодик
27 число, 10:05 – Перша чверть

Березень

07 число, 14:40 – Повня
15 число, 04:08 – Остання чверть
21 число, 19:23 – Молодик
29 число, 05:32 – Перша чверть

Квітень

06 число, 07:34 – Повня
13 число, 12:11 – Остання чверть
20 число, 07:12 – Молодик
28 число, 00:19 – Перша чверть

Травень

05 число, 20:34 – Повня
12 число, 17:28 – Остання чверть
19 число, 18:53 – Молодик
27 число, 18:22 – Перша чверть

Червень

04 число, 06:41 – Повня
10 число, 22:31 – Остання чверть
18 число, 07:37 – Молодик
26 число, 10:49 – Перша чверть

Липень

03 число, 14:38 – Повня
10 число, 04:47 – Остання чверть
17 число, 21:31 – Молодик
26 число, 01:06 – Перша чверть

Серпень

01 число, 21:31 – Повня
08 число, 13:28 – Остання чверть
16 число, 12:38 - Молодик
24 число, 12:57 – Перша чверть
31 число, 04:35 – Повня

Вересень

07 число, 01:21 – Остання чверть
15 число, 04:39 – Молодик
22 число, 22:31 – Перша чверть
29 число, 12:57 – Повня

Жовтень

06 число, 16:47 – Остання чверть
14 число, 20:55  - Молодик
22 число, 06:29 – Перша чверть
28 число, 23:24 – Повня

Листопад

05 число, 10:36 – Остання чверть
13 число, 11:27 – Молодик
20 число, 12:49 – Перша чверть
27 число, 11:16 – Повня

Грудень

05 число, 07:49 – Остання чверть
13 число, 01:32 – Молодик
19 число, 20:39 – Перша чверть
27 число, 02:33 - Повня

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