Митрополит Епіфаній звершить в Успенському соборі Лаври богослужіння з нагоди Хрещення
19 січня митрополит Православної церкви України Епіфаній звершить в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври богослужіння з нагоди Хрещення Господнього
Про це повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря у facebook.
"Повідомляємо, що урочисту божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, предстоятель ПЦУ Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври", - написав Євстратій Зоря.
Він додав, що ПЦУ отримала належний дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики, а з Національним заповідником "Києво-Печерська Лавра" підписано відповідну угоду.
"Початок богослужіння о 9:00 ранку. Просимо з розумінням поставитися до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом", - закликали в ПЦУ.
- 7 січня 2023 року митрополит Епіфаній звершив богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.
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