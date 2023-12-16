Мій висновок наступний - є два сценарії: Чалий про пакет допомоги Україні на $61,4 млрд від США
Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що останній місяць не про гроші йдеться, а про позицію США зараз, чи вона буде така, яка була раніше, чи кардинально зміниться
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Останній місяць не про гроші йдеться, а про позицію США зараз, чи вона буде така, яка була раніше, чи кардинально зміниться. Мій висновок наступний - є два сценарії. Перший, який для нас не дуже оптимістичний, це те, що зараз, звинувативши республіканців у тому, що вони не надали допомогу Україні, демократи й Джозеф Байден перекладуть відповідальність на них за те, що Україна не отримала все, що потрібно. І таким чином покажуть, що вони за таких умов, на жаль, неспроможні досягти того, що могло б бути перемогою. Це перший варіант, який, на жаль, я не списую", - зауважив дипломат.
За його словами, це означає, що десь кілька місяців, можливо, десь до літа наступного року в України будуть засоби для ведення подальших інтенсивних бойових дій. А далі засобів такої інтенсивності війни вже не буде, і це за умов, коли Путін і Росія навпаки хочуть підвищити інтенсивність.
"І другий сценарій, я б все-таки на нього сподівався, це те що, у Білого дому є розуміння, як вони можуть дотиснути пакет фінансування в Україні, і таким чином, почувши переконливі аргументи від президента України, йти на корекцію стратегії. Тобто те, як я казав, що все-таки у наступному році, можливо не до літа, можливо, пізніше, але примусити Путіна до переговорів. От таких є два сценарії, а все інше, це додаткові елементи. Деякі фактори, які з'являться наступними днями проявлять, куди цей маятник хитнеться", - резюмував Валерій Чалий.
Що відомо про голосування конгресу США за додаткову допомогу Україні
4 грудня Білий дім заявив, що без рішення конгресу до кінця року у нього закінчаться гроші на надання зброї Україні в боротьбі з Росією.
Після цього у конгресі поставили ультиматум президенту США Джо Байдену щодо допомоги Україні: спікер палати представників Майк Джонсон пригрозив відмовитись від підтримки фінансування допомоги Києву, якщо Білий дім не погодиться посилити безпеку кордонів.
6 грудня президент США Джо Байден звернувся до конгресу та закликав захистити свободу і зробити так, щоб РФ не захопила Україну. Попри це, сенат провалив процедурне голосування за початок роботи над законопроєктом про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на $106 млрд.
8 грудня стало відомо, що адміністрація США розглядає можливість включення в законопроєкт про допомогу Україні та Ізраїлю фінансування заходів боротьби з міграцією на півдні країні, аби забезпечити голосування республіканців у Конгресі
15 грудня Білий дім звернув увагу на останні заяви президента РФ Володимира Путіна щодо його намірів в Україні й закликав Конгрес не зволікати з ухваленням нової допомоги для України
Також лідер демократичної партії в Сенаті Чак Шумер сказав, що Сенат Сполучених Штатів Америки переніс різдвяні канікули, які мали розпочатися наступного тижня
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