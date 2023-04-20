Між Францією та Польщею виникли суперечки щодо боєприпасів для України, - військовий експерт Самусь
Військовий експерт, директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь вважає, що суперечки між Францією та Польщею заважають надати швидку допомогу ЗСУ в базовому боєприпасному сегменті
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Є об'єктивна реальність, і наші потреби не можна вирішити одномоментно. На щастя, у відкритому доступі немає інформації щодо отримання видів озброєнь, боєприпасів та інших систем, які нам обіцяли. Тому, що ворог не має розуміти, які системи нам надійшли. У відкритому доступі обговорюється ситуація навколо боєприпасів. Начебто у ЄС вже ухвалені рішення, і виділені ресурси у розмірі 1 млрд євро для виробництва й закупівлі боєприпасів для України. Але досі продовжуються дискусії з приводу виробництва й закупівель боєприпасів для Збройних Сил України", - підкреслив Самусь.
За словами військового експерта, між Францією й Польщею виникли суперечки щодо боєприпасів для ЗСУ.
"Франція наполягає на тому, що ці боєприпаси мають закуповуватися виключно в країнах ЄС, а Польща говорить про те, щоб пришвидшити процес, можна закуповувати боєприпаси за межами ЄС. Ці суперечки з обох сторін є конструктивними, але насправді заважають надати швидку допомогу Збройним Силам України в базовому боєприпасному сегменті", - наголосив Самусь.
- Рада ЄС 13 квітня затвердила виділення з Європейського фонду миру 1 мільярда євро для підтримки Збройних Сил України, зокрема забезпечення їх боєприпасами
- У проєкті ЄС щодо спільної закупівлі боєприпасів для України відмовилась брати участь Угорщина.
- Раніше у пресслужбі Євроради повідомили, що лідери країн Євросоюзу схвалили спільну закупівлю боєприпасів України, також вони підтримали постачання ракет, якщо буде потрібно.
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