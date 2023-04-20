Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Є об'єктивна реальність, і наші потреби не можна вирішити одномоментно. На щастя, у відкритому доступі немає інформації щодо отримання видів озброєнь, боєприпасів та інших систем, які нам обіцяли. Тому, що ворог не має розуміти, які системи нам надійшли. У відкритому доступі обговорюється ситуація навколо боєприпасів. Начебто у ЄС вже ухвалені рішення, і виділені ресурси у розмірі 1 млрд євро для виробництва й закупівлі боєприпасів для України. Але досі продовжуються дискусії з приводу виробництва й закупівель боєприпасів для Збройних Сил України", - підкреслив Самусь.

За словами військового експерта, між Францією й Польщею виникли суперечки щодо боєприпасів для ЗСУ.

"Франція наполягає на тому, що ці боєприпаси мають закуповуватися виключно в країнах ЄС, а Польща говорить про те, щоб пришвидшити процес, можна закуповувати боєприпаси за межами ЄС. Ці суперечки з обох сторін є конструктивними, але насправді заважають надати швидку допомогу Збройним Силам України в базовому боєприпасному сегменті", - наголосив Самусь.

Рада ЄС 13 квітня затвердила виділення з Європейського фонду миру 1 мільярда євро для підтримки Збройних Сил України, зокрема забезпечення їх боєприпасами

У проєкті ЄС щодо спільної закупівлі боєприпасів для України відмовилась брати участь Угорщина.

Раніше у пресслужбі Євроради повідомили, що лідери країн Євросоюзу схвалили спільну закупівлю боєприпасів України, також вони підтримали постачання ракет, якщо буде потрібно.















