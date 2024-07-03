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Чи законно мобілізувати чоловіків до 25 років: пояснення адвокатки

3 липня, 2024 середа
09:30
мобілізація

У квітні цього року набув чинності закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Але дедалі частіше трапляються випадки, коли під мобілізацію потрапляють хлопці до 25 років, які не служили в армії

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Про те, чи законно мобілізувати чоловіків молодше 25 років, Еспресо розповіла адвокатка, керуюча партнерка адвокатського об’єднання Актум Олена Хоменко.

"Власне, маємо розуміти, що передусім визначається статус громадянина. Цей статус визначається наявністю військово-облікового документа, а не віку. Ми маємо пам'ятати про те, що у разі, якщо при первинній постановці на військовий облік громадянина було визнано обмежено придатним за станом здоров'я, в результаті він отримує тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, оскільки належить до однієї із категорій військовозобов'язаних. У нас є призовники, військовозобов'язані та резервісти. Власне військовозобов'язані можуть мати при собі або військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. Щодо категорії призовників, то такі чоловіки будуть мати на руках посвідчення про приписку до призовної дільниці, що залишає їх у категорії призовників”, – зазначила адвокат з питань мобілізації.

Таким чином люди, яких визнали непридатними у мирний час, але обмежено придатними у воєнний час, стають військовозобов'язаними. Це пов’язано з тим, що у травні 2024 року в Україні скасували статус "обмежено придатний”.

"У нас є три категорії. Це придатні, тимчасово придатні для певних категорій служби (логістика, тилові частини, забезпечення або територіальний центр комплектування та соціальної підтримки) й непридатні. Статус обмежено придатних скасовано”, – нагадала Олена Хоменко.

Отже, якщо 25-річну людину в мирні часи визнали обмежено придатною чи непридатною через хворобу і це засвідчено документом, такого громадянина все ж таки можуть мобілізувати у воєнний час. Але є нюанси.

"Ми маємо пам'ятати про те, що все ж таки залишаються чинними положення статті 23 Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку”, які надають право на відстрочку від призову. Тобто, якщо у такого громадянина є підстави для відстрочки, він не підлягає призову на військову службу у воєнний стан. Що стосується загальної категорії призовників або військовозобов'язаних у віці до 25 років, за новим законодавством, критеріями відбору є проходження базового військового вишколу. Але не забуваємо про те, що наразі це лише зазначено в законодавстві, але немає алгоритмів реалізації проходження базового загального військового вишколу, оскільки цей процес буде запущено лише з наступного року”, – пояснила адвокатка.

За її словами, так званий білий квиток дає право тільки на непроходження строкової служби, але мобілізувати людину все одно можуть. Варто врахувати, що "білий квиток” підлягає переогляду, і за відсутності підстав для відстрочки громадянин підлягає військовій службі. Водночас із 4 травня правила проходження ВЛК і перелік хвороб, згідно з яким визначають придатність, зазнав змін. Багато хвороб і станів було викреслено зі списку.

"Обмежена придатність визначається за станом здоров'я. Розуміємо, що з віком стан здоров'я може лише погіршуватись. Не забуваємо про наявність медичних документів, виписок, медичних висновків і правильну аргументацію як до моменту потрапляння до територіальних центрів комплектування, так і під час проходження військово-лікарської комісії”, – сказала Олена Хоменко.

Вона також наголосила на необхідності документальної фіксації: скерування заяв і отримання додаткових направлень на медичне обстеження для визначення стану здоров'я, визначення ступеня придатності.

Теги:
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Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Воєнний стан
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