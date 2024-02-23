Нардеп Федієнко запропонував дозволити українцям фіксувати порушення ТЦК на камеру
Нардеп Олександр Федієнко вважає, що в законопроєкті про мобілізацію має бути прописано дозвіл українцям фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру
Про це нардеп від "Слуги Народу", член оборонного комітету ВР сказав у коментарі LIGA.net.
За його словами, пропонується на законодавчому рівні дозволити громадянам використовувати фото- та відеофіксацію, а також спеціальне програмне забезпечення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів задля фіксації дій працівників ТЦК. Це потрібно для того, щоби громадяни мали право за потреби фіксувати протиправні дії співробітників ТЦК.
"Я взагалі не розумію, що роблять на блокпостах люди в балаклавах та зі зброєю.
Хто вони такі? Нещодавно мене зупинив якийсь хлопець без жодних ознак, але зі зброєю і в балаклаві. Працівник ТЦК – це обличчя військових, вони повинні бути по формі, з ознаками ідентифікації, шеврони, прізвище, жетон", – сказав Федієнко.
На переконання нардепа, "треба припинити ганебну практику силою мобілізувати, виконуючи план".
"Це точно не сприяє мотивації суспільства", – резюмував політик.
- 9 січня голова оборонного комітету ВР Завітневич заявив, що ситуації, коли працівники ТЦК хапають людей на вулицях і пакують у буси, є порушенням законів. Кожен випадок потребує розслідування та відповідного реагування.
- Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець також назвав дії ТЦК порушенням прав людей.
- На початку лютого заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв висловив переконання, що свавілля працівників ТЦК знизило моральний дух суспільства.
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