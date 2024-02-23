Нардеп Федієнко запропонував дозволити українцям фіксувати порушення ТЦК на камеру

Про це нардеп від "Слуги Народу", член оборонного комітету ВР сказав у коментарі LIGA.net.

За його словами, пропонується на законодавчому рівні дозволити громадянам використовувати фото- та відеофіксацію, а також спеціальне програмне забезпечення Єдиного держреєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів задля фіксації дій працівників ТЦК. Це потрібно для того, щоби громадяни мали право за потреби фіксувати протиправні дії співробітників ТЦК.

"Я взагалі не розумію, що роблять на блокпостах люди в балаклавах та зі зброєю.

Хто вони такі? Нещодавно мене зупинив якийсь хлопець без жодних ознак, але зі зброєю і в балаклаві. Працівник ТЦК – це обличчя військових, вони повинні бути по формі, з ознаками ідентифікації, шеврони, прізвище, жетон", – сказав Федієнко.

На переконання нардепа, "треба припинити ганебну практику силою мобілізувати, виконуючи план".

"Це точно не сприяє мотивації суспільства", – резюмував політик.