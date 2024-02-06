Нардеп Чернєв: "Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації та підірвав єдність"
Заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв переконаний, що свавілля працівників ТЦК знизило моральний дух суспільства
Про це політик сказав у коментарі РБК-Україна.
"Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, знизив моральний дух суспільства й підірвав єдність у державі. Це має бути припинено якнайшвидше", - сказав Чернєв.
За його словами, потрібні реальні та ефективні альтернативи.
"Над цим питанням, зокрема ми зараз і працюємо", - зазначив нардеп і уточнив, що у Раді працюють над цифровізацією процесу мобілізації, аби максимально виключити з цього працівників ТЦК.
Нагадаємо, 9 січня 2024 року голова оборонного комітету ВР Завітневич заявив, що ситуації, коли працівники ТЦК хапають людей на вулицях і пакують у буси, є порушенням законів. Кожен випадок потребує розслідування та відповідного реагування. Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець також назвав дії ТЦК порушенням прав людей.
Що відомо про мобілізацію в Україні
19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.
8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.
11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.
Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.
Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.
5 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 діб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.49 Купівля 37.49Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.45Продаж 41.36
- Актуальне
- Важливе