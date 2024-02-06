Нардеп Чернєв: "Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації та підірвав єдність"

Про це політик сказав у коментарі РБК-Україна.

"Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, знизив моральний дух суспільства й підірвав єдність у державі. Це має бути припинено якнайшвидше", - сказав Чернєв.

За його словами, потрібні реальні та ефективні альтернативи.

"Над цим питанням, зокрема ми зараз і працюємо", - зазначив нардеп і уточнив, що у Раді працюють над цифровізацією процесу мобілізації, аби максимально виключити з цього працівників ТЦК.

Нагадаємо, 9 січня 2024 року голова оборонного комітету ВР Завітневич заявив, що ситуації, коли працівники ТЦК хапають людей на вулицях і пакують у буси, є порушенням законів. Кожен випадок потребує розслідування та відповідного реагування. Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець також назвав дії ТЦК порушенням прав людей.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.

5 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 діб.