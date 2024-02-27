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Половина скарг на неправомірні дії ТЦК не підтверджуються, - представник омбудсмена Кононенко

27 лютого, 2024 вiвторок
17:12
мобілізація Мобілізація, повістки

Офіс уповноваженого з прав людини розглядає усі скарги, які надходять на працівників ТЦК. Однак половина з них не підтверджується

Про це Еспресо заявив Олександр Кононеко - представник уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони.

За його словами, Офіс уповноваженого реагує на всі скарги, які надходять щодо неправомірних дій працівників ТЦК.

"Ми реагуємо на ці факти, це більшою мірою стосується поведінки ТЦК. Ми отримуємо звернення до уповноваженого і намагаємося реагувати. Я не можу сказати точну кількість, але ми бачимо, що такі випадки є, ми точно на них реагуємо і розбираємось. Але маємо теж сказати, що не всі ці факти підтверджуються", - сказав Кононенко.

Він зазначив, що деякі відео, які оприлюднюють у мережі, – провокативні, не завжди відповідають дійсності й часом не мають відношення ні до працівників ТЦК, ані до осіб, які підлягають мобілізації.

"Я сказав би, 50 на 50. Є різні випадки, і в тому чи іншому випадку людям стає про це відомо", - резюмував Кононенко.

  • 9 січня 2024 року голова оборонного комітету ВР Завітневич заявив, що ситуації, коли працівники ТЦК хапають людей на вулицях і пакують у буси, є порушенням законів. Кожен випадок потребує розслідування та відповідного реагування.
  • Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець також назвав застосування сили до людей із боку працівників ТЦК порушенням.
Теги:
Україна
Війна з Росією
Воєнний стан
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2024, вiвторок
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