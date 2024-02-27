Половина скарг на неправомірні дії ТЦК не підтверджуються, - представник омбудсмена Кононенко

Про це Еспресо заявив Олександр Кононеко - представник уповноваженого ВРУ з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони.

За його словами, Офіс уповноваженого реагує на всі скарги, які надходять щодо неправомірних дій працівників ТЦК.

"Ми реагуємо на ці факти, це більшою мірою стосується поведінки ТЦК. Ми отримуємо звернення до уповноваженого і намагаємося реагувати. Я не можу сказати точну кількість, але ми бачимо, що такі випадки є, ми точно на них реагуємо і розбираємось. Але маємо теж сказати, що не всі ці факти підтверджуються", - сказав Кононенко.

Він зазначив, що деякі відео, які оприлюднюють у мережі, – провокативні, не завжди відповідають дійсності й часом не мають відношення ні до працівників ТЦК, ані до осіб, які підлягають мобілізації.

"Я сказав би, 50 на 50. Є різні випадки, і в тому чи іншому випадку людям стає про це відомо", - резюмував Кононенко.