У столичному ТЦК пояснили, чому повістка може прийти померлій людині
У Київському міському ТЦК пояснили, чому повістка може прийти померлій людині. Це сталося після того, як мережею поширились повідомлення, що документ надійшов на ім’я футбольного журналіста Артема Франкова, який пішов із життя минулого року
Про це стало відомо з Telegram-каналу Artем Frankov official.
Там 19 квітня з’явилось фото повістки, у якій зазначено, що Артем Франков має 20 квітня прийти до ТЦК та СП Оболонського району Києва.
Але головний редактор журналу "Футбол" помер восени 2023 року.
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Реакція ТЦК
21 квітня у столичному центрі комплектування відреагували на інцидент. Відповідне повідомлення з’явилося на сторінці Київського міського ТЦК та СП у Facebook.
Там зазначили, що подібні випадки трапляються, бо "громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки". Також недостовірні дані можуть подавати й інші держреєстри.
"Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу. Принагідно звертаємо увагу та наголошуємо на вчасному та обов'язковому оновленні своїх облікових даних", - йдеться у повідомленні.
- 21 квітня стало відомо, що у тому випадку, якщо військовозобов'язаний не з'являтиметься за викликом до ТЦК, не оновлюватиме свої дані або не проходитиме ВЛК, за новими змінами до законодавства такій особі виписуватимуть "вимогу".
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