У столичному ТЦК пояснили, чому повістка може прийти померлій людині

Про це стало відомо з Telegram-каналу Artем Frankov official.

Там 19 квітня з’явилось фото повістки, у якій зазначено, що Артем Франков має 20 квітня прийти до ТЦК та СП Оболонського району Києва.

Але головний редактор журналу "Футбол" помер восени 2023 року.

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Реакція ТЦК

21 квітня у столичному центрі комплектування відреагували на інцидент. Відповідне повідомлення з’явилося на сторінці Київського міського ТЦК та СП у Facebook.

Там зазначили, що подібні випадки трапляються, бо "громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки". Також недостовірні дані можуть подавати й інші держреєстри.

"Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу. Принагідно звертаємо увагу та наголошуємо на вчасному та обов'язковому оновленні своїх облікових даних", - йдеться у повідомленні.