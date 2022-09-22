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Мобілізація буде вкрай непопулярна, Путін пішов на політичний ризик, - британська розвідка

22 вересня, 2022 четвер
10:29
Світ Путін

Росія зіткнеться з логістичними та адміністративними проблемами при наборі 300 тисяч осіб у рамках оголошеної часткової мобілізації

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Ймовірно, Росія спробує створити нові формування цими військами, які навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців", - йдеться у повідомленні.

Прогнозується, що ця обмежена мобілізація, швидше за все, буде вкрай непопулярна серед частини населення Росії.

"Путін йде на значний політичний ризик, сподіваючись створити таку необхідну бойову міць. Цей крок фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні", - наголошується у звіті.

  • 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні. Пізніше міністр оборони Сергій Шойгу підтвердив, що на службу прикличуть 300 тисяч військовослужбовців резерву.
  • Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.
  • Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала рішення РФ про мобілізацію ознакою слабкості та провалу.
  • Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що указ про часткову мобілізацію свідчить про поразку РФ у війні з Україною. 

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Новини
Володимир Путін
мобілізація
Велика Британiя
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