Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"В Росії може статися стихійний процес, який раптом спалахує в одній точці та об'єднує критичну масу, проти якої не може бути застосована сила. І це справжня революція, яка немає іншої мети, як покарати тих, кого боялися", - зазначив журналіст.



Віталій Портников навів приклад, що так було, коли німецькі війська стояли під Москвою, а велика кількість з партійного апарату намагалася залишити місто. Тоді москвичі, які були активом радянського ладу, раптом почали їх бити та грабувати. І ці партійні працівники побачили, що їх у Москві всі ненавидять, а раніше просто боялися.



"І сьогоднішня Москва – це теж місто, у якому всі ненавидять цих людей, а якщо тільки зірве трішки напругу, чи умовно кажучи, якщо не витримають робітничі околиці столиці, бо має значення виключне те, що буде відбуватися у Москві, тому про всю Росію я взагалі не говорю. Якщо околиці Москви вирішать, що можуть йти цією масою у центр, і раптом виявиться, що московська інтелігенція, яка зараз пише тексти у соцмережах, буде просто вбивати поліцейських парасольками, то ми побачимо море крові. І це буде точка кипіння", - зауважив Портников.



Публіцист пояснив, що Путін зараз поставив цей казан на плиту, вже включив газ та підніс сірник. Далі смерті та зубожіння, брехня влади, самовпевненість та зухвалість – це все буде накопичуватися.



"А мобілізація – це розрив соціальної угоди влади та народу. Адже ідея була у тому, що ми собі живемо, а ви вбивайте кого хочете, тільки нас не робіть співучасниками ваших злочинів. Тобто ми люди маленькі й у політиці не беремо участі.

А тепер берете участь і давайте йдіть на фронт!

І з цього моменту починається прелюдія до третьої російської революції, яка буде страшною, це я вам від разу скажу. Будуть сотні тисяч жертв, дуже серйозні ексцеси, будуть ситуації, коли військовослужбовці - строковики з якихось регулярних частин будуть вбивати офіцерів та мешканців тих місцевостей, де вони будуть перебувати, також будуть біженці, при чому у наш бік також", - додав журналіст.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив проведення часткової мобілізації . Згодом на сайті Кремля з'явився відповідний указ.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ громадянам, які перебувають на військовому обліку, заборонили виїзд за кордон

24 вересня Путін підписав закони про позбавлення волі за відмову брати участь у бойових діях, за добровільне здавання в полон, за дезертирство та неявку військовослужбовців на службу на заклик

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