Про це повідомляє військові розвідка Великої Британії.

"За останні два тижні в Україну перекинули контингенти мобілізованих російських резервістів. Їхній середній рівень особистого спорядження майже напевно нижчий, ніж і без того погане забезпечення раніше розгорнутих військ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що багатьом резервістам, доведеться купувати власні бронежилети, особливо сучасний бронежилет 6Б45, який призначений для загальної видачі бойових підрозділів у рамках програми індивідуального спорядження "Ратник".

Відомо, що цей жилет продається на російських інтернет-магазинах за 40 000 рублів (приблизно 640 доларів США), порівняно з приблизно 12 000 рублів (приблизно 190 доларів США) у квітні.



При цьому ще в 2020 році російська влада оголосила, що російським військовим було поставлено 300 тис. комплектів бронежилетів "Ратник", яких було достатньо для оснащення сил, які зараз дислокуються в Україні.

"Ендемічна корупція та погана логістика залишаються одними з основних причин поганої роботи Росії в Україні", - додають в британській розвідці.

14 жовтня Путін заявив, що в РФ мобілізували 222 тис. осіб з 300 тис. запланованих. З них 33 тис. мобілізованих вже перебувають у підрозділах, а 16 тис. виконують бойові завдання. Речник президента РФ Дмитро Пєсков окремо заявив, що "слова Путіна про терміни мобілізації означають, що через 2 тижні вона завершиться".

15 жовтня Інститут вивчення війни зазначив, що Оголошуючи про завершення мобілізації "приблизно через 2 тижні", Володимир Путін, ймовірно, хоче звільнити бюрократичну пропускну здатність для звичайного осіннього призову, який розпочнеться у Росії 1 листопада.

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