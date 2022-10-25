Мобілізований житель Туви помер у воєнному таборі через пиятику

Про це розповідають російські ЗМІ.

"Попередньо йдеться про подію, що закінчилася смертю, внаслідок вживання спиртних напоїв", - заявляє російська влада.

ЗМІ розповідають, що це вже третій випадок смерті в Новосибірських воєнних таборах - перший прецедент зафіксований на початку жовтня, було відкрито кримінальну справу за статтею "вбивство". У другому випадку смерті мобілізованого влада заявила про серцевий напад, хоча родичі повідомили про масові гематоми на тілі загиблого.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення "часткової мобілізації" в Росії.

3 жовтня у Єланському гарнізоні навчального центру у селищі Порошине Свердловської області РФ померли двоє мобілізованих, ще один вчинив самогубство.

15 жовтня у Примор'ї було знайдено мертвим воєнного комісара Партизанського та Лазівського районів Романа Малика.

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