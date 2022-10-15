На російському Далекому Сході знайшли повішеним воєнного комісара

Про це повідомили в російському telegram-каналі "ЧТД".

Повідомляється також, що місцеві ЗМІ пишуть, що його тіло знайшли на паркані "з ознаками самогубства". Хоча мешканці, а також рідні Малика сумніваються, що він наклав на себе руки.

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В офіційному telegram-каналі Партизанського міського округу повідомили, що Малик "трагічно пішов із життя", "зупинилося серце сильної та мужньої людини".

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.

22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.

22 вересня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Володимир Путін ставить себе у складне політичне становище, оголошення мобілізації може призвести до повалення з посади президента.

14 жовтня стало відомо, що президент РФ Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі чоловіків.

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