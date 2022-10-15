На російському Далекому Сході знайшли повішеним воєнного комісара
На тлі мобілізації в Росії почалися загадкові смерті військових комісарів. У Примор'ї було знайдено мертвим воєнного комісара Партизанського та Лазівського районів Романа Малика
Про це повідомили в російському telegram-каналі "ЧТД".
Повідомляється також, що місцеві ЗМІ пишуть, що його тіло знайшли на паркані "з ознаками самогубства". Хоча мешканці, а також рідні Малика сумніваються, що він наклав на себе руки.
Читайте також: Гайдай: 27 росіян склали зброю і покинули позиції поблизу Кремінної
В офіційному telegram-каналі Партизанського міського округу повідомили, що Малик "трагічно пішов із життя", "зупинилося серце сильної та мужньої людини".
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
- Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков завив, що у засекреченому пункті указу російського диктатора йдеться про кількість мобілізованих.
- 22 вересня глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росія обрала шлях конфронтації, оголосивши часткову мобілізацію, підтримавши організацію незаконних референдумів на окупованих територіях України.
- 22 вересня міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Володимир Путін ставить себе у складне політичне становище, оголошення мобілізації може призвести до повалення з посади президента.
- 14 жовтня стало відомо, що президент РФ Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі чоловіків.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе