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Війна з Росією: хроніка
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Модель "ми даємо зброю Україні, а ви стримуєте Росію" нам не підходить, - дипломат Чалий

13 червня, 2023 вiвторок
16:57
Війна з Росією Валерій Чалий

Дипломат Валерій Чалий вважає, що регулярні війська країн Заходу повинні також брати участь у війні проти Росії задля майбутньої колективної безпеки

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Давайте трішки пофантазуємо. Уявімо, що політичного рішення щодо вступу України до НАТО не буде. Тоді Україна змушена буде збирати навколо себе групу країн, які будуть зацікавлені в колективній безпеці. Це можуть бути Польща, країни Балтії, Словаччина та Велика Британія. Така організація з міцними позиціями може стати для нас рішенням. Оскільки за кількістю населення ці країни будуть співставними з Росією і зможуть протистояти агресії РФ. Єдиною проблемою може стати те, що це може розколювати НАТО. І цього Україна не хоче робити на даному етапі", - пояснив Чалий.

Дипломат наголосив, що країни Заходу також повинні взяти участь у війні проти Росії.

"Всі в Європі, США та Канаді розуміють, що жодна країна зараз не готова виставити таку кількість військ проти РФ, як Україна. Навчених, мотивованих та професійних військових.Саме тому населення цих країн дуже позитивно зараз ставиться до надання зброї Україні, оскільки не гинуть їхні люди. Ми дуже дякуємо їхнім добровольцям, проте їхні регулярні війська жодної участі в цій війні не приймають. Тому нам не можна відмовлятись і торгуватись на інші моделі, ніж участь у війні, в тому числі регулярних військ інших країн. Якщо ми погоджуємось на модель, що нас озброюють, а ми стримуємо Росію, це стане для України поразкою. Нам це не підходить", - додав він.

  • 10 червня заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов висловив переконання, що липневий саміт НАТО у Вільнюсі зафіксує алгоритм вступу країни до Альянсу.
  • 13 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна однозначно стане членом Альянсу, але точні дати вступу назвати неможливо, поки країна перебуває в стані війни.
Україна
Росія
Європа
російська армія
Канада
НАТО
США
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2023, вiвторок
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